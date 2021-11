Jubelkveld i Markane

Nyhende

Latterkulene kom tett i tett då spilloppmakarane serverte skråblikk og sjølvironi frå scena i Skogstjerna grendehus. Etter lang pause frå større samlingar, er det glede for frislepp frå strenge pandemi-reglar. Det er tid for fulle festlokale der folk kan sitje tett i tett. Laurdag kunne folk i Markane samlast for å kose seg med ablegøyer, nyte god mat og danse til dagen skifta namn.