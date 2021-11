No må han endre planane igjen

Nyhende

Dagleg leiar ved Yx-stasjonen, Peter Piel, fortel om fleire rundar i det han omtalar som eit tungrodd kommunalt byråkrati for å få klarsignal til bygging av ein ladestasjon for elbilar. Skissene for ladestasjonen, som han skal etablere for selskapet Recharge, har blitt endra fleire gonger og no må Piel endre planane enda ein gong.