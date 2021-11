Nyhende

Statens vegvesen hadde tungbilkontroll ved Kjøs bru måndag kveld.

37 køyretøy var innom kontrollplassen, og 10 av dei vart kontrollerte nærare.

Ifølgje kontrollrapporten fekk to sjåførar advarsel for mindre brot på køyre- og kviletidsregelverket, ein sjåfør måtte rydde siktsona før vidare køyring, og eitt køyretøy fekk mangellapp for lysfeil.