Skal øve på livstruande valdssituasjon på Smia i kveld

Nyhende

Scenariet er ein eller fleire personar som utøver pågåande livstruande vold (PLIVO) med våpen/farlege gjenstandar mot uskuldige personar, skriv politiet i Møre og Romsdal i ei pressemelding.

Denne type øvingar har pågått ei heil veke i kommunar over heile Sunnmøre. Publikum vil kunne sjå og høyre naudetatane under utrykking og innsats.

- Det som er spesielt når vi øver på PLIVO er at alle naudetatar saman har eit ansvar dersom personar vert utsette for pågåande livstruande vald. Det primære i øvingane er raskast mogleg å få stogga handlingane til gjerningsmannen (-ene) og redde liv. Både for politi, brann og helse vil tida vere kritisk. God samhandling og kommunikasjon mellom naudetatane er svært viktig for at vi skal lukkast. Difor er samtrening svært viktig, skriv politiet.

Scenarioene det vert øvd på er bygd opp for å utfordre dei forskjellige etatane. Samtreninga står sentralt og det er eit viktig poeng at øvingane vert gjennomførte lokalt for å sikre at ein trenar der ein arbeider til dagleg. Her blir det i praksis eit tett samarbeid mellom innsatsleiar politi, innsatsleiar brann og innsatsleiar helse.

Øvingsområdene blir sperra av og det blir skilta med øvingsskilt.

Livstruande vold

Ein PLIVO-aksjon definerast som ein pågåande situasjon der ein eller fleire gjerningsmenn utøver livstruande vald med våpen/farlege gjenstandar mot uskuldige personer, og der politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere gjerningspersonane for å redde liv og begrense skade. Brann og helse skal aktivt bistå med livreddande tiltak i tillegg til å ivareta sine primære arbeidsoppgåver, skriv politiet.