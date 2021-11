Nytt koronadødsfall

Nyhende

(Fjuken:) Skjåk kommune melde onsdag kveld at ein pasient frå Skjåk døydde av Covid-19 på Sykehuset Innlandet, avdeling Lillehammer, tidlegare denne veka. I alt har nå tre personar i Skjåk døydd som følgje av smitteutbrotet på Skjåkheimen.

Pasienten som døydde på sjukehuset på Lillehammer tidlegare denne veka, testa positivt for korona for om lag to veker sidan, i samband med smitteutbrotet på Skjåkheimen. Det opplyser Skjåk kommune.

I alt tre personar i Skjåk har døydd som følgje av smitteutbrotet på Skjåkheimen, som starta i oktober. Kommunen opplyser at det per onsdag også er tre personar som er isolert i eigen heim, med påvist koronasmitte.



Alle desse er spora til det same smitteutbrotet.

Kommuneoverlegen i Skjåk vurderer det til at det ikkje er behov for ytterlegare smitteverntiltak utover FHI sine retningsliner, men oppmodar innbyggjarane i Skjåk om å ha låg terskel for å teste seg ved sjukdom.

Denne saka var først publisert av Fjuken.no