Robin og Fride gler seg til å ta over

Nyhende

Det var Anton og Steinar Sande som starta oppbygginga av Sandeåsen Feriehytter for 50 år sidan, i 1971. Jon Asle Sande og kona Vigdis tok over ansvaret i 1980, og no er ein ny generasjon klar til å føre turistverksemda vidare under namnet Sandeåsen Feriesenter.