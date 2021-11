Nyhende

I kommunedirektøren sitt forslag til økonomiplan 2022–2026 er det lagt til grunn uendra eigedomsskatt med sats på 3,4 promille for 2022. Når det gjeld særskild skattegrunnlag viser kommunedirektøren til overgangsregelen til eigedomsskattelova § 3 og 4 at skattegrunnlaget ikkje kan vere høgare enn den som vart nytta for skatteåret 2018.