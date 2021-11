Nyhende

Colleen Watkins har et svært engasjert innlegg i fredagens Fjording om omplassering av YX ID-mast ved elva eventuelt ville hindre fiskens oppgang. Det personlige engasjementet er så sterkt at det ser ut til å ha gått utover sakligheten slik at det er nødvendig å tilføre noen nyanseringer og presiseringer. Skal du angripe en påstand, er det god skikk å undersøke nøyaktig hva som ble påstått. I uttalelsen fra Stryn elveeigarlag står det: «vi frykter også at dette vil kunne forstyrre fiskens oppgang.» Dette er jo noe helt annet enn en bastant påstand om at det vil stoppe oppgangen. Det ville forøvrig være absurd å hevde dette siden oppgangen finner sted om våren da dagslyset råder gjennom det meste av døgnet. Uttalelsen gir likevel uttrykk for en bekymring for at lyset vil kunne ha en negativ innvirkning på oppgangen, og selv om Watkins har innhentet fagkompetanse som synes å motsi dette (fagpersonen sier han tviler på det), må det betraktes som en legitim bekymring siden det på generelt grunnlag ikke er mulig å utelukke det. For selv om det «bare» er en vanlig YX mast som hun skriver, er det ikke tvil om at det dreier seg om en av de kraftigste lyskassene i Stryn sentrum og at den ville spre et rødt lysskjær utover elva både ovenfor, under og nedenfor Nyebrua. Siden Stryneelva har status som nasjonalt laksevassdrag og en derfor skal være svært varsom med tiltak i og ved elva, er en føre var holdning det riktige. Særlig siden dette på ingen måte er et nødvendig tiltak og fordi det i tillegg finnes en rekke andre tungtveiende grunner til at det ikke er ønskelig.