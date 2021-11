Tvilar på realismen i prosjektet

Nyhende

Onsdag vart Volda formannskap orientert om Norconsult sin nye trafikkanalyse av bru over Voldsfjorden. Tidlegare presenterte trafikktal vekte reaksjonar fordi dei ikkje hadde rekna inn E39 prosjektet Byrkjelo-Grodås med bru mellom Svarstad - Frøholm. Norconsult, ved avdelingsleiar Sindre Blindheim, forklarte at årsaka til at E39 Byrkjelo - Grodås ikkje var medrekna, var at prosjektet ikkje ligg inne i NTP.