Slik er gebyrsatsane foreslått

Nyhende

Satsane i dei nye gebyrregulativa skal gjelde frå og med nyttår. Teknisk utval hadde ingen endringsforslag til dei tilrådde satsane, men Ellen Hilde Hauge (H) kom med følgande tillegg som ho fekk støtte for: Sektorutvalet ber kommunedirektør vurdere gebyr for førehandskonferanse, der ein differensierer mellom privat og næring, slik at dette er klart til formannskapsmøte 25. november.