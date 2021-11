Men prisstiginga har vore på nærare 50 prosent

Nyhende

Nyleg var det offisiell markering av fredingsvedtaket for Singerheimen i Olden. Sjølv om fredinga betyr at det blir opna for midlar til prosjekt over Riksantikvaren sitt budsjett, og det føreligg tilsegn på over to millionar til ulike tiltak på eigedomen, er styret for Singerheimen uroa for sjølve drifta.