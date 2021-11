Nyhende

Næringslivet i Nordfjord v/Inviro planlegg å etablere eit fast årleg felles rekrutteringstreff for næringsliv og kommunar i Nordfjord, med gjennomføring første gong i påska 2022. Det blir lagt opp til at treffet skal arrangerast årleg med ei fast prosjektgruppe beståande av Inviro, Nordfjordakademiet og Nordfjordrådet, med rullerande vertskommune for arrangementet.