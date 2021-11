Tilbake til Molaupen 50 år etter tragedia

Det er 50 år sidan Molaupsulukka, der eit bygdesamfunn miste sju menn i snøskred. Fedre, brødre, søner. Hildegunn Standal Dragsund, i dag busett i Loen, miste far sin den dagen. Det siste minnet ho har er at han vinka «ha det» før han sprang for å vere med og berge liv.