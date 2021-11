Nyhende

I august vedtok Stryn formannskapet å gje dispensasjon frå reguleringsplan for Storesunde i høve ein regulert vegtrasé på Storesunde. Via advokat, klaga Storesunde Grendahus på fleire forhold ved dispensasjonen. Mellom anna reagerast det på at den planlagde rundkøyringa ved grendehuset/skulebygget er teke ut.