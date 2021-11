Vil felle 100 hjortar meir pr. år

Nyhende

Politikarane i Stryn skal ta stilling til kva måltal kommunen skal ha for hjorteforvaltninga fram til 2030. Det vart først foreslått at hjortestammane skal stabiliserast på eit nivå der det vert født og skote 600 hjort pr. år, men av saksframlegget går det fram at sist ein hadde ein produksjon på 600 dyr, var i 2001.

I høyringsrunden har Stryn hjorteutval og Nedstryn Hjortevald foreslått at hjortestammen skal stabiliserast på eit nivå der det vert født og skote ca. 700 hjort per år.

Vestland fylkeskommune meiner det bør vere ei viktig prioritering å redusere stammen for å bidra til stigande vekt på hjortane.

Kommunedirektøren legg vekt på beiteskadar, viltkollisjonar og behov for vinterfôring i si vurdering. Han legg til grunn at den årlege tilveksten i dag ligg opptil 1.200 dyr og trur ein reduksjon til 700 dyr vil ha god nok effekt og tilrår slike måltal.

Han legg til at eit lågare tal truleg vil føre til at jaktsesongen på sikt blir korta ned meir enn ynskjeleg og gå ut over jegerinteressene.

Hjorteforvaltninga skal opp både for Stryn formannskap og kommunestyret torsdag.