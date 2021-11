Nyhende

Kommunen si handtering av pandemistøtte var eit av punkta under Stryn kontrollutval sitt møte tysdag. Kommunedirektør Jon B. Nesje var til stades for å orientere om fordelinga som har vore gjort over totalt tre utlyste rundar der totalt 5 millionar kroner har blitt fordelt blant 46 søkjarar.