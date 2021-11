Nyhende

I løpet av mi treårige bachelorutdanning for å bli barnehagelærar, har eg fått mange spørsmål om kvifor ein trong å ta tre år med utdanning for å jobbe i barnehage. Gjennom utdanninga og jobben har eg blitt omtalt som barnehagetante. Mange oppfattar kanskje det å bli omtalt som barnehagetante som noko positivt. Samtidig kan dette signalisere at ein ikkje tek barnehagelærarprofesjonen på alvor.