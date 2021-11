Tolmodet tok slutt-byggjer 14 bueiningar

Nyhende

– Eg tykkjer ting går veldig tregt på mange ting i kommunen. Og det er til hinder for utvikling. Akkurat i Innvik og akkurat no er det bustader det handlar om. Går ein inn på kommunen si heimeside og søkjer etter ledige kommunale tomter så er om lag alle bygdelaga lista opp, men ikkje Innvik. For her er rett og slett ingen tilrettelagde tomter, seier Hilde, som ser føre seg at dei mister fleire potensielle tilflyttarar til omkringliggjande bygder slik det er no.