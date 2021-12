Ikkje semje om hjorteforvaltninga

Nyhende

Saka var oppe både for formannskap og kommunestyret torsdag. Torstein Tvinnereim (V) foreslo at saka vart utsett med ny høyringsrunde med bakgrunn i større endringar i forhold til det som var i siste plan til høyring, og fekk støtte for det. Under kommunestyret viste Jan Træen (Ap) til årsmøtevedtaket i Stryn Hjorteutval og foreslo at uttaket av kalv skal aukast til 25 %.