Nysatsingar, innsparingar og klimautslepp

Nyhende

– Vi har funne rom for ein del satsingar neste år, mellom anna innan opplæring og veg. Vi vidarefører både skulefrukost og vaksine mot hjernehinnebetennelse i den vidaregåande skulen og set av fem millionar kroner til betre psyskisk helse for elevane. Etter innspel frå ungdomsutvalet skal vi bruke ein million kroner til gratis sanitærutstyr for jentene på dei vidaregåande skulane, seier fylkesordføraren på fylkeskommunen sine nettsider etter at budsjettilrådinga i fylkesutvalet.