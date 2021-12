Fleire nye smitta i Volda

Nyhende

Seint onsdag kveld melder Volda kommune om sju nye smittetilfelle med Covid-19.

Smittesporinga tydar på at den eine er smitta på innenlandsreise, ein er smitta i annan kommune. Tre er smitta av nærkontakt og to har ukjent smitteveg.

Fire av dei smitta er fullvaksinerte og tre er uvaksinerte, opplyser kommunen.

Koronavarianten Omikron påvist i Norge

Smitten aukar i heile landet, og onsdag kunne Øygarden kommune bekrefte at to personer har fått påvist smitte av koronavarianten Omikron. Helsemyndigheitene har i fleire dagar gitt uttrykk for at det var berre eit tidsspørsmål før Omikron-varinaten vart bekrefta i Norge.

Det viktigste er at kommuner med påvist smitte driver effektiv smittesporing, meiner helsedirektør Espen Nakstad.

- Vi må vere førebudd på at det kan vere skjult smitte i landet allereie. Difor er gjeldande smittevernråd svært viktige å følge for alle, seier helsedirektøren.