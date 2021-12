Nyhende

– Eg har vore heldig og fått brukt mykje tid på Guddal i Hjelledalen i sommar. Og då har mykje av tida igjen blitt tilbragt på Strynefjellet. Langevatnet langs den gamle Strynefjellsvegen er nokre kilometer som rommer det meste, i form av motiv for eit heilt liv. Her oppe har du vasskiljet, der vatnet renn både vestover og austover, og til slutt endar opp anten i Nordfjorden eller Fredrikstad. Å vere på fjellet når veret er skiftande, gjer at du får med deg det skiftande lyset i ein fabelaktig natur. Å kunne vere i Stryn og stå på Norges tak og måle, er heilt utruleg, seier Flo.