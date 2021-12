Han vann idrettsprisen

Nyhende

Det melder Stad idrettsråd i ei pressemelding fredag.

Idrettsrådet fekk nominasjonar på i alt fire gode kandidatar til idrettsprisen for 2021. Tre av desse var idrettsutøvarar som har hevda seg godt i sine idrettar skiskyting, randonée og skyting både nasjonalt og til dels internasjonalt.

Men idrettsrådet meinte at i år var det riktig å tildele prisen til Stig Høynes som har vore nominert til prisen i fleire år.

- Kvar dag gjer han ein eineståande innsats for å formidle idrettsarrangement, resultat og prestasjonar i heile regionen, skriv idrettsrådet.

Etter sjølv å ha vore aktiv innan fotball i mange år starta Stig eige nettside i 1999 og haugenfotball.no i 2004. Sidan 17. juli 2006 har det vore daglege oppdateringar på sida, til glede for alle fotball- og idrettsinteresserte i heile regionen. I tillegg er det oppdateringar på sosiale media som Facebook og Instagram. Nettsida har i mange år vore den best oppdaterte sida for Sogn og Fjordane, samt Søre Sunnmøre.

Her finn ein resultat og komande kampar i seniorfotballen, tippekonkurransar, hesteskoturneringar, overgangar, spelarbursdagar, dekning frå andre større idrettsarrangement, bilete frå miniputturneringar og aldersbestemte kampar, dommarrekruttering, fotballseminar- og kurs osv. Haugenfotball.no inneheld alt ein treng vite om det som går føre rundt særskilt fotballen frå Nordfjord til Sogn, går det fram av meldinga.

Prisen på kr 10.000,- vil bli delt ut i forbindelse med siste kommunestyremøte i Stad kommune før jul.

Det var også i år Rune Midthjell som nominerte Stig til idrettsprisen.