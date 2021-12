Statsforvaltaren klagar på kommunen sitt ja til Muri-garasje

Nyhende

I brev til kommunen ber Statsforvaltaren om at vedtaket vert omgjort slik at søknaden vert avslegen. Det vert synt til at kommunen berre kan gje dispensasjon dersom omsyna bak føremålet i arealdelen i kommuneplanen og plan- og bygningslova ikkje vert sett vesentleg til side. I tillegg må fordelane med å gje dispensasjon vere klart større enn ulempene.