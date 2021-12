Nyhende

Advent er ventetid fram mot jul. Sommaren og hausten har vore ventetid for opning av den nye Blaksettunnelen. Lang ventetid. Men tysdag var ventetida endeleg over. Og sjølv prosjektleiar Jon Harald Huseklepp var klar på at han var like glad som bilistane over at tunnelen endeleg kunne opnast for trafikk.