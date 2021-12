Nordfjordlaget på Laksevåg del 1

Nyhende

Første steg i karrieren var å bygge eige hus. Det blei to i same slengen, på tomta. Søsterhus, eit blått og eit raudt. Det blå blei heimen, kontoret, og innlosjeringshus for arbeidarar, den første tida. Det raude huset var for salg. Den første omsetninga i entreprenør-karrieren. Ein god start! Husa står der enno, blått og raudt, men begge med nye eigarar.