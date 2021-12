Svarteper-spill om vaksiner

Nyhende

I januar i år ble kronikken «Regjeringens informasjonsstrategi: Joker Nord i praksis?» publisert på NRK Ytring. Den fikk bred omtale og ble også besvart av tidligere helseminister Bent Høie.

Hovedbudskapet i den kronikken var at manglende informasjon fra sentrale helsemyndigheter gjorde kommunenes arbeid med lokalt smittevern og beredskap vanskeligere.

Snøen fra i fjor har smeltet og mye vann har rent ut i havet siden da. I kompaniskap med høstregnet har en ny politisk ledelse funnet sine stoler. Den nye regjeringen gjør et ærlig forsøk på å spille mindre Joker Nord ved å invitere kommunene til informasjonsmøter før noen av pressekonferansene.





Spill er alltid gøy, likevel, og den nye regjeringen ser ut til å ha funnet fram en annen gammel klassiker – Svarteper. I «Det Norske Akademis ordbok» defineres dette spillet på følgende måte: «drive maktspill, interessekamp med intriger og taktikk for å unngå å bli taper».

Som kommuneoverleger opplever vi nå at den politiske ledelsens selvopplevde handlingskraft livnæres av dårlig skjulte spark mot kommunene. Samtidig som man skryter av kommunenes jobb, så er budskapet rimelig konsistent: «Kommunene SKAL ...».





Det siste «kraftfulle» tiltaket fra helseministeren og hennes departement var å be kommunene om å doble takten på vaksineringen fra 200 000 doser i uka til 400 000.

Direktør i FHI hjelper til med å spre budskapet i Dagbladet: «Nå skal folkehelseinstituttet slutte å vente på kommunene, og kommuner oppfordres til å slutte å vente på befolkningen. Dette for å få fortgang i vaksinering med tredje dose». Direktøren fulgte opp denne uttalelsen med å si at FHI «har sett at det ikke har gått fort nok, selv om vi ga en klar anbefaling for to uker siden».

Siden pressekonferansene tilsynelatende er «sirkus for folket» er det viktig å ha disse på fredager som gir god publisitet gjennom helgen. Fredag er imidlertid to dager etter onsdag. Det er en ikke helt uvesentlig detalj:

FHI har to ukers leveringstid på vaksiner, og vaksinebestillingene må kommunene sende til FHI innen onsdager kl. 12. Vi er derfor ikke særlig overrasket over at man ikke umiddelbart så en økning i vaksinebestillingene.





Kommunene SKAL vaksinere alle før jul selv om det ikke er mulig.

Vi ser også en annen årsak til at det går litt «tregt». Det skjedde for litt mer enn et halvt år tilbake i tid. Da ble en betydelig mengde vaksinedoser omfordelt. Denne omfordelingen resulterte i at det i mange kommuner utenfor sentrale Østlandet ble en travel sommerferie. I juli og august ble det satt svært mange vaksinedoser i mange av landets kommuner. Har man glemt dette?

Oppfriskningsdosen som kommunene nå «åpenbart» somler med å sette kan ikke settes før det har gått 6 måneder siden vaksinedose nummer to. Riktignok justerte man kjapt dette intervallet ned til 5 måneder for personer over 65 år.





Få under 65 år kan få den før nyttår, for de må fortsatt vente 6 måneder.

Like fullt: Resultatet er at mange ikke kan få sin tredje dose før nærmere jul og mange ikke før i januar. Få personer under 65 år kan få tredje dose før nyttår, for de må fortsatt vente 6 måneder.

At FHI nå «tvangssender» vaksinedoser til kommunene har i stor grad resultert i en ting: Merarbeid. Vi må nå bruke tid på å avbestille doser. For vi har ikke nok godkjente armer å sette dosene i!

Siste stikk fra politisk ledelse ble at man nå har innført en forskriftsfestet «plikt for kommunene» til å ha et drop-in-tilbud hvor befolkningen kan få vaksine uten å bestille time. Dette er enda et utspill som skal vise handlingskraften i regjeringen.

I realiteten opplever vi dette som et nytt trekk i Svarteper-spillet. Og kommunene SKAL koordinere seg for å fatte regionale tiltak. Kommunene SKAL vaksinere alle før jul selv om det ikke er mulig. Kommunene SKAL.





Selv om den forrige regjeringen var flinke i Joker Nord og tok oss på senga med nye regler rett som det var, opplevde vi likevel en tillit.

Vi fikk høre som sant var at vi kjente lokale forhold best og hadde aldri en opplevelse av at de tvilte på kommunens vilje og evne til å gjennomføre. Stat og kommune var jevnbyrdige samarbeidspartnere til det beste for folket.

Mistillit er gift for et forhold. Det samme er pisk på halvdød hest.

Og så må det bli slutt med Joker Nord og Svarteper.

Cato Innerdal, kommuneoverlege i Molde og Bjarte Sørensen, kommuneoverlege i Hjelmeland, Jakob Ravn, kommuneoverlege, Fjaler; Helen Rath, kommunelege, Gratangen; Raymond Dokmo, kommuneoverlege, Bodø; Marius Opsahl, kommunelege, Vinje; Kristine Brix Longfellow, kommuneoverlege, Høyanger; Marit Teigen Hauge, ass. kommuneoverlege, Molde; Siw-Lindia Leirbakk Ledsaak, kommuneoverlege, Ørland; Øystein Furnes, kommuneoverlege, Sunnfjord; Mari Wold, kommuneoverlege, Rindal; Ingunn Heggheim, kommuneoverlege, Alta; Marte Vaage Øie, kommuneoverlege, Ørsta; Inger Cecilia Uglenes, Kommuneoverlege, Austevoll; Line Kamilla Heimestøl, legevaktoverlege, Porsgrunn; Anne Aune, kommuneoverlege, Øvre Eiker; Geir Nilsberg, kommuneoverlege, Hitra; Rolf Martin Tande, lege, Masfjord; Frøydis Gullbrå, kommunelege, Modalen; Sunniva J.N. Rognerud, kommuneoverlege, Steinkjer; Einar Braaten, kommuneoverlege, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal; Lotte Wilhelmsen Silnes, smittevernlege, Askøy; Emelinn Bråtane, kommuneoverlege, Lurøy; Daniela Brühl, kommuneoverlege, Ullensvang; Gry Berntzen, kommuneoverlege, Karlsøy; Kjell-Arne Nordgård, kommuneoverlege, Kinn; Lise Wangberg Storhaug, kommuneoverlege, Fredrikstad; Anders Svensson, kommuneoverlege, Bø i Vesterålen; Jan Håkon Juul, kommuneoverlege, Vågan; Bjørn Lyngen, kommuneoverlege, Midtre Gauldal; Cecilie Hatlenes, kommuneoverlege, Heim; Elisabeth Bratland Romuld, Namsos; Kristin Cotta Schønberg, kommuneoverlege Askøy; Glenn A. Opland, kommuneoverlege, Kvinnherad; Knut Cotta Schønberg, helsesjef og kommuneoverlege, Luster; Marit Tuv, kommuneoverlege, Vang; Anne Herefoss Davidsen, kommuneoverlege, Alta; Marius Solbakken, kommuneoverlege, Stryn; Gudmund Noddeland Myhren, ass. kommuneoverlege, Nittedal; Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege, Vadsø; Eli-Anne Emblem Skaug, Fagansvarlig overlege smittesporing ved enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Trondheim; Stein-Inge Stigen, kommuneoverlege; Kirsten Toft, kommuneoverlege, Alstahaug; Tove Hem, kommuneoverlege, Rennebu; Sølve Grimstad, kommuneoverlege, Averøy; Marianne Bjerkevåg, kommuneoverlege, Sula; Tor Claudi. kommuneoverlege, Bodø; Maret Krannich, kommuneoverlege, Askvoll; Sabine Moshövel, kommuneoverlege, Nærøysund; Thomas Rakvåg, kommuneoverlege, Aukra; Petra Turet Olsen, kommuneoverlege, Stord; Jan Ove Tryti, tenesteleiar legetjenester, Sogndal; Jan Helge Dale, kommuneoverlege, Kinn; Peder A. Halvorsen, kommuneoverlege, Alta; Terese Folgerø, kommuneoverlege, Alver; Ivar Halvorsen, kommuneoverlege, Stavanger; Betty Pettersen, kommuneoverlege, Trondheim; Therese Ursula Hildan, kommuneoverlege, Måsøy; Øystein Fjetland Øgaard, kommuneoverlege, Time; Jon Sverre Aursand, kommuneoverlege, Rauma; Ole Lohmann, kommuneoverlege, Åmot; Jonas Nordvik Dale. ass. kommuneoverlege, Bjørnafjorden.