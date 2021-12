Fødd til hjortejeger

Nyhende

– Olander er fødd 10. september, og dette var jaktstarts-dagen i 2005. Ut frå dette kom setninga om at «Jegeren er komen», ler pappa Svein Otto Espe. Honndølen vedgår at annonsen la visse føringar, men forsikrar om at sonen har utvikla si eiga jaktinteresse frå svært ung alder.