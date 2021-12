Mølla ønskjer avtala med kommunen ugyldiggjort

Nyhende

I kommunestyremøtet 25. november vart det kjent at Endre Muri og Yri Sand får to millionar kvar i kompensasjon for den planlagde gangvegen over eigedomen, den såkalla «Tippen». Muri får også evigvarande bruksrett til 112,5 kvm sjøareal i den nye moloen som er planlagd mellom cruisekaia og cruiseparken.