Går for denne brua til vel 4 milliardar

(Møre-Nytt): Dersom det blir bru over Voldsfjorden så skal den gå mellom Krumsvikneset og Greifsneset. Det synest klart etter at formannskapet i Volda samrøystes gjekk inn for alternativ 1B for Voldsfjordkryssing. Valet må takast no av omsyn til framdrifta for planarbeidet. No skal det nemleg lagast kommunedelplan, vel å merke dersom kommunen vil vere med på å sette i gang det kostbare planarbeidet før finansieringa av brua er på plass.