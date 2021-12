Bil på taket ved Lodalsvegen

Nyhende

Ein bil har køyrt utfor vegen og hamna på taket på fv 5723 Lodalsvegen i Stryn. Politi og brann fekk melding om ulykka like etter kl. 09 sundag morgon og er no på staden, eit ar hundre meter sør-aust for Sande Camping. Det er ingen trafikale problem som følge av hendinga.

Overbetjent Tor Egedahl fortel at det er underkjølt regn på staden der personbilen har køyrd ut i ein sving.

- Bilen har gått rundt og landa på taket. Dei to ungdomane i bilen er heilt uskadd. No ventar vi på bergingsbil, seier Egedahl.

Han vil oppmode alle bilistar om å vere svært forsiktig på sidevegane.

- Det er såpeglatt, fastslår han