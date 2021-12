Alle over 45 skal få tilbod om tredje dose innan midten av januar

Nyhende

– Det er særleg viktig at alle over 65 år og personar med høg risiko for alvorleg sjukdom blir vaksinert med ein oppfriskingsdose så raskt som mogleg, innanfor det fastsette vaksinasjonsintervallet. Vi må òg prøve å nå så mange som mogleg som tidlegare ikkje har vorte fullvaksinerte, seier helseminister Ingvild Kjerkol.

– Intervallet mellom dose to og oppfriskingsdosen er i dag endra til 4,5 månader for alle som er tilrådd ein oppfriskingsdose, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

For at kommunane skal ha moglegheit til å tilby tredje dose innanfor dette intervallet, vil FHI sende ut ekstra vaksineleveransar før jul, opplyser ho.

(©NPK)