Nyhende

Ved valet sa veljarane tydeleg frå om at dei ønska eit tydeleg skifte. Støre-regjeringa sitt tilleggsbudsjett har ein solid realvekst i frie inntekter for kommunane. Det betyr meir velferd over heile landet, og for Stryn kommune utgjer dette rett i overkant av 5 mill. meir enn frå Solbergregjeringa.