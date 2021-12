Hotel Alexandra stengjer dørene

Nyhende

- Dette er nasjonale tiltak som gjeld alle. Så vi følgjer sjølvsagt tiltaka som vert iverksette. Hotellet har ikkje lenger driftsgrunnlag som forsvarar opne dører. Avbestillingane starta å renne inn førre veke, og medregjeringa si pressekonferanse måndag kveld vart det bom stopp. Dei to tiltaka som gjer utslaget, er full skjenkestopp og forbod mot å bruke badeanlegget. Det er ikkje slik at hotellet berre er ein plass å sove. Det er ein plass for god mat og drikke og gode opplevingar. Utan dette på plass, kjem ikkje kundane. Grunnlaget for drift ramlar vekk. Så enkelt og så brutalt, seier Richard Grov.