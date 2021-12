Bilførar testa positivt for hasj – vart fråteken førarkortet

Nyhende

– Vi fekk ein ettermiddag denne veka tips frå publikum om vinglete køyring. Bilen kom frå Møre retning Stryn, og vart stoppa ved Visnes, fortel tenestestadsleiar ved Politiet i Stryn, Vidar Stavik.

Fann 20 gram hasj

Det lokale politiet har no fått verktøy for å teste for annan rus enn promille, og denne føraren viste seg å teste positivt for hasj. Testen vart følgt opp med blodprøve.

– Førarkortet vart beslaglagt. Ved ransaking av bilen fann vi også 20 gram hasj, fortel politioverbetjent Stavik.

Bilføraren og dei andre i bilen høyrde til i eit Vest-Europeisk land og var på gjennomreise.

Takknemlege for tips

– Vi er veldig takknemlege for at publikum tipsar oss om dei ser vinglete køyring som kan tyde på rus, slik at vi kan få sjekka det opp, seier Vidar Stavik.

– Vi er veldig avhengige av tips frå publikum i slike tilfelle, og håpar folk vil halde fram med å ta kontakt.