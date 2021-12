Belden og Bø fekk gjev utmerking

Nyhende

Tre stryningar vart gjort stas på då fylkestinget for Vestland var samla til årets siste møte. Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og Signe Elisabeth Belden fekk alle «utmerking for særlege idrettsprestasjonar av utøvarar frå Vestland i 2021».

Utmerkinga heng svært høgt, og det er idrettsprestasjonen som kvalifiserer utøvarane til ei slik utmerking. Kravet er medaljeplassering i senior verdsmeisterskap, eller olympiske leikar, samt verdsrekordar eller verdscup samanlagt.

Signe Elisabeth Belden fekk for sitt benkpress-gull i VM Halmstad, Sverige. Tarjei for sin gullmedalje på stafett i VM Pokljuka, Slovenia, og Johannes for VM-gull stafett og miksstafett, siger i verdscupen samanlagt, sølvmedalje singel miksstafett og bronsemedalje jaktstart. Alle tre får kvart sitt kunstverk av Els Geelen for innsatsen sin.

- Det var uventa og overraskande, og verkeleg ei stor ære. Stas å bli satt pris på, og veldig kjekt å kunne menge seg i same selskap som brørne Bø, seier Belden.

Trekløveret frå Stryn var i godt selskap med ei rekkje andre utøvarar frå tidlegare Hordaland. Olympisk gullvinnar i triatlon, Kristian Blummenfelt, og olympisk gullvinnar sandvolleyball, Anders Mol, var mellom dei andre som fekk utmerkinga.

Utviklingsstipend til vektløftar frå Breim

Det vart også delt ut utviklingsstipend til unge og lovande idrettsutøvarar i Vestland. Blant dei 62 søkjarane til stipendet vart sju plukka ut, og mellom dei var vektløftaren Julia Jordanger Loen (19) frå Breimsbygda IL. Ho har mellom anna markert seg med 6.plass i U20-EM 2021 og gull Nordisk i juniorklassa i 2020. Ho har også gull frå junior-NM og bestemannspris dei siste tre åra.

Loen kunne motta eit stipend på 40.000 kroner.