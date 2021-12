Koronastengt - igjen

Nyhende

For tredje gong sidan koronapandemien trefte landet vårt, har Hotel Alexandra i Loen måtte stengje dørene og permittere tilsette. Alexandra er langt frå åleine. I Stryn, på Nordvestlandet og i heile landet opplever tilsette at driftsgrunnlaget ved arbeidsplassen deira forsvann nær sagt over natta. Skodespelarar, musikarar og andre som byr på ulike former for kultur er i same situasjon. Arrangement vert avlyste fordi dei ikkje er mogleg å gjennomføre innafor gjeldande smittevernreglar. Dermed forsvinn viktige inntekter for dei som hentar store delar av årsinntekta si på denne tida av året. Og for publikum forsvinn trivelege møtepunkt.