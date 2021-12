Ti blinkar ned - på det 18. skulle det skje

Nyhende

Johannes Thingnes Bø er på god veg mot gamal storform. Etter ein litt "lurvete" start på sesongen, med kun ein pallplass individuelt før verdscuprunden i franske Annecy-Le Grand Bornand, slo han til med feilfri skyting og god fart i sporet.

Før fredagens sprint var det 17 løp sidan sist verdscupsiger for Bø. Men Le Grand Bornand har synt seg å vere ein vinnar-arena for Johannes, og med verdsupleiar Sebastian Samuelsson litt under pari låg det til rette for nok ein Bø-siger i dei franske løypene. Nærast kom russaren Eduard Latypov, 7,2 sekund bak. Filip Fjeld Andersen slo til med karrierebeste og tok tredjeplassen, 18,2 sekund bak.

- Det bryjar å likne på den Johannes vi er vane med å sjå, kommenterte Ola Lunde i NRK.

- Endeleg, sa ein strålande blid Johannes til NRK etter løpet.

- Det viser at ein må vere god skal ein vinne, og i dag gjorde eg eit offensivt løp, uttalte den meritterte løparen frå Markane, som sa han hadde merka gode tendensar på treninga den siste veka.

Tarjei Bø måtte ut i to strafferundar og nådde ikkje heilt opp i toppsjiktet fredag. Laurdag er det jaktstart på programmet, før helga vert avslutta med fellesstart søndag.