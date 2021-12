Nettselskapa Mørenett og Linja AS utgreier samanslåing

Nyhende

Utgreiinga skal gjennomførast i løpet av første halvår 2022, opplyser selskapa i ei felles pressemelding.

Samfunnet står føre omfattande endringar for å redusere klimautslepp. Elektrifisering er ein viktig del av løysinga for å kunne legge til rette for det grøne skiftet, og her vil straumnettet vere nøkkelen.

– Samfunnet vert meir og meir avhengig av eit velfungerande straumnett med rett kvalitet til rett kostnad og med større kapasitet. Dette vil medføre omfattande investeringar i straumnettet i åra framover. Dette vil også auke krava til kompetanse, effektiv drift og økonomisk løfteevne. Dette løyser vi best gjennom å samle ressursar og kompetanse, seier Rune Kiperberg (bildet), adm. dir i Mørenett. For dei tilsette i nettselskapa vil ei samling av fagmiljøa sikre regionale og lokale kompetansearbeidsplassar i eit lengre tidsperspektiv.

– Eit felles selskap vil få større kapasitet til å møte dei store utfordringane som bransjen ser dei komande åra. I tillegg vil eit felles nettselskap skape auka rekrutteringskraft, noko som er naudsynt for å skaffe tilstrekkeleg og riktig kompetanse i åra framover seier Asgeir Aase, adm. dir i Linja AS, tidlegare SFE.

Det nye selskapet vil bli mellom dei største nettselskapa i Norge.

– Samla vil vi stå sterkare med tanke på roller innan elektrifisering. Vi vil også vere ein attraktiv samarbeidspartnar for nærings- og samfunnsinteressentar i regionen, seier Kiperberg. Selskapa skal jobbe med utgreiinga av eit eventuell samanslått stort nettselskap på Nordvestlandet i første halvår 2022 og med eventuell gjennomføring andre halvår 2022.