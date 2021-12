Nordfjordlaget på Laksevåg

Nyhende

Dette første Laksevåg-året, i 1950, tok heile arbeidslaget sommarferie, og reiste opp igjen til Nordfjord. Men «skårungen» Kåre Jens, blei invitert til familiehytta på Sunde i Sunnhordland. Han huskar godt reisa nedover med MS «Sunnhordland», søsterskip til MS «Sunnfjord» (nytta til forflytning under «75 grader Nord 2021»). Dette var hans første reise sør for Bergen, så dette var eventyrleg for han, geografi-interessert som han var, alt då. Og så var dette ei reise på dagtid. Og i maksver. Det var berre oss to karane på førevegen, nedover. Det var visse ting å ordne, før tante kom etter, med jentene. Han hugsar også godt den «lunsjen» onkel spanderte her, i røykesalongen forskips. På det vesle, runde firemannsbordet midt på golvet, der ein sat. Stille summing av skip på glitrande hav, roleg, herleg reise, eit sjø-cruise verdig! Han fekk servert, med anna, tomat-smørbrød! Hans første smak av tomat! Eit «fotoklikk» sit inne enno, kombinasjonen syn og smak! Vakker naturutsikt, og ny-greia, tomat, på brødskiva!