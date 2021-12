Ein prøvesmak på ny basishall

Nyhende

Det har vore lang ventetid for medlemmane av turngruppa. Koronasituasjonen, og utfordringar knytt til bygginga av hallen, har gjort at aktiviteten har stått stille sidan mars 2020. Korona skapar framleis uvisse, men no er det i alle fall berre formalitetar som står att før hallen er klar til å bli teken i bruk for fullt.