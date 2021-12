Nyhende

Volda kommune har siste døgn fått meldt fem nye tilfelle med covid-19. Det skriv kommunen i ei pressemelding.

Tre av dei smitta har kjend smitteveg/nærkontakt, og to med ukjend smitteveg. To er uvaksinerte, to er fullvaksinerte og ein hadde fått oppfriskingsdose.