Nyhende

Vi er nok mange som hadde trodd at det ikke skulle bli koronarestriksjoner i år. Vi hadde håpet at denne jula skulle bli annerledes enn den i fjor. Men slik ble det ikke. Mer smitte og ny virusmutant krever at vi igjen står sammen, tar vaksinen og holder avstand. Vi har klart det før. Og vi skal klare det igjen.