Nyhende

– Vi er den første bransjen som ryker ut når landet stenger ned. Sjokket var størst og verst då vi vart permitterte første gongen i mars 2020. Så hadde vi ein ny lang runde med permittering vinteren i år. No tenkte vi at pandemien snart var slutt. Så kom den tredje runden med permittering. Det var eit nytt sjokk. Men desto meir kjekt då ordningar kom på plass, slik at alle permitterte ved Alexandra fekk kome tilbake. Det er ikkje noko stas å sitje på NAV og fylle ut meldekort og søkje på andre jobbar når du veit du har ein arbeidsplass som vil ha deg, og som du likar, seier Bea Halmi.