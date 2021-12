Nyhende

Det kan kanskje ikkje kallast ei julegåve, når ein får noko ein allereie har. Men for næringslivet i alle kommunar som i dag har låg sats for arbeidsgjevaravgift, er det ein viktig siger at EFTA sitt overvakingsorgan ESA fredag godkjende ordninga med differensiert arbeidsgjevaravgift for perioden 2022-2027.