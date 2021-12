Nomek inngår eksklusiv avtale

Nyhende

Cappellotto Spa er leiande produsent av industrikøyretøy for hydrodynamisk reinsing av kanalar og kloakkrøyrleidningar, for oppsuging av støv og faste material og for transport av farleg avfall. Frå 1. januar blir NOMEK AS ny, eksklusiv distributør for Norge av heile spekteret av Cappellotto-produkt og av FICO-kombibilar for arktisk miljø. Nomek har også fått oppgåva med å yte teknisk assistanse til dei mange norske kundane som har kjøpt Cappellotto- og FICO-utstyr over tid.