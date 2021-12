Nyhende

– Eg er ikkje nokon ungdom lenger, så det skal bli fint det, med elektronisk kyrkjeklokke, seier Bjarte Hopland. Noko vemod over at han skal ringe inn jula for siste gong på gamlemåten er det ikkje snakk om. Det er som det er. Dei einaste han håpar er at lyden i kyrkjeklokka blir like fin som før.