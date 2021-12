Nyhende

Dei tilsette ved Hotel Alexandra i Loen fekk den beste julegåva dei kunne få, då arbeidsgjevaren få dagar etter at permitteringsvarsel var sendt ut, trekte varselet tilbake. Årsaka til at leiinga ved hotellet tok sjansen på å gjere det, var ei lønsstøtteordning som etter fleire politiske rundar var blitt god nok. All ære til regjeringa og Stortinget for jobben dei har gjort.