Bil i fjellveggen ved Rake

Nyhende

Ulukka vart meldt kl 13.05, og første meldinga gjekk ut på at hendinga var ved Visnes. Dette viste seg å vere feil.

- Bilen var på veg frå Loen retning Stryn, då den snurra og trefte fjellveggen med fronten. Bilen vart til slutt ståande mot autovernet i motsett køyrefelt. Uhellet skjedde rett etter ungdomshuset på Rake. Det er svært glatt vegbane, opplyser politibetjent Jan Tore Sunde.

Han opplyser vidare at dei to i bilen vart tilsett av ambulansepersonell på stadne. Dei vert kørde til legevakta på Nordfjordeid for ein sjekk, men framstår begge som uskadde.

Politi, brann og ambulanse rykte ut til ulukka.