Dagmar og politikarane gjorde Otterdal veglaus i nær to år

Nyhende

Å plutseleg stå utan veg gjorde kvardagen krevjande både for dei som budde og hadde virke i Otterdal. Utan veg vart båt løysinga for å kome på skule og jobb. Det gjekk bra første vinteren. Men vinter nummer to vart av det sjeldant kalde slaget. Då la isen seg på Hornindalsvatnet og gjorde båttransport umogleg.